Résumé de l'épisode 289 du jeudi 9 décembre 2021

En cuisine, Zacharie est sorti gagnant du duel face à Teyssier. De quoi le convaincre de rester encore un moment à l'Institut… Alors que ses amis cherchent à l'aider, Eliott rejette tout le monde et s'isole. Il s'emporte une nouvelle fois et coince violemment les doigts de Mehdi.