Résumé de l'épisode 290 du vendredi 10 décembre 2021

Noémie confie le restaurant à Ludivine pendant son absence et pour l’occasion elle recrute Solal comme renfort. Tout le monde commence à tourner le dos à Eliott à cause de son comportement. Célia n’en croit pas ses yeux, elle le surprend en train d’enlacer un autre garçon… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.