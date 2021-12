Résumé de l'épisode 295 du vendredi 17 décembre 2021

Eliott décide d'affronter ses démons et de renouer avec le passé. Le petit jeu d'Anaïs va trop loin et Esteban comprend qu'elle l'a mené en bateau. A l'institut, le charme de Stella ne laisse personne indifférent….