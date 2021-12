Résumé de l'épisode 299 du jeudi 23 décembre 2021

Entre Célia et Stella, tout va très vite, leur séance photo les rapproche plus que jamais. Elles ne peuvent plus résister et s'embrassent au marais. Eliott et sa mère tentent de rattraper le temps passé, mais le jeune homme n'est pas encore prêt à pardonner à son père.