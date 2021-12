Résumé de l'épisode 300 du vendredi 24 décembre 2021

Après leur rapprochement, Deva met les choses au clair avec Souleymane, leur histoire est impossible. Louis a inventé une nouvelle recette surprenante et remarquable, mais visiblement un vieux livre de recettes d’Auguste Armand l’a plus qu'inspiré... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.