Résumé de l'épisode 301 du mardi 28 décembre 2021

Célia se sent trahie en découvrant que Stella fréquente quelqu’un d’autre et Solal en rajoute une couche ! Avec l’aide de Claire et Charlène, Louis tente de prendre Teyssier à son propre jeu et d’imposer sa présence au concours. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.