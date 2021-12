Résumé de l'épisode 302 du mercredi 29 décembre 2021

Perdue dans sa vie sentimentale, Célia a déjà trop souffert et ne veut pas s'engager dans une nouvelle relation avec Stella. Elle décide de prendre le large à Lille. La stratégie de Louis fonctionne et grâce à Claire, il parvient à faire goûter "son" plat à la journaliste culinaire.