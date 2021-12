Résumé de l'épisode 303 du jeudi 30 décembre 2021

Alors que le repas de Noël était mouvementé pour Laëtitia et Guillaume, ce dernier propose à Antoine que Laëtitia devienne la nouvelle assistante. Elle demande alors de l’aide à sa fille pour qu’elle plaide en sa faveur auprès de Clotilde. Le secret de Louis est sur le point d’éclater au grand jour à cause d’Enzo… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.