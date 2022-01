Résumé de l'épisode 305 du lundi 3 janvier 2022

Après de nombreuses négociations, Clotilde finit par accepter que Laëtitia devienne la prochaine assistante de Guillaume. La soirée du nouvel an dégénère à cause d’une bagarre entre Maxime et Enzo... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.