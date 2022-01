Résumé de l'épisode 307 du mardi 4 janvier 2022

Noémie et Gaëtan font leur retour aux marais salants après un long voyage en Italie. Mais Gaëtan n'a pas réussi à oublier Stella. Teyssier et Maxime s'allient pour piéger Louis et dénoncer son mensonge.