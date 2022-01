Résumé de l'épisode 308 du mercredi 5 janvier 2022

Souleymane est tombé sous le charme de Deva et est prêt à tout pour la séduire au point de participer au prochain concours de l’Institut. Teyssier pense avoir coincé Enzo, mais Louis a plus d’un tour dans son sac et propose un marché qui pourrait mettre à mal l’avenir de l’Institut. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.