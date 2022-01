Résumé de l'épisode 311 du lundi 10 janvier 2022

Tom fait face à de plus en plus de haters sur ses lives. Il ne se laisse pas démonter, jusqu’au moment où l’un d’eux l’agresse à la sortie de l’Institut. Maxime impressionne le chef Sarran lors de la première épreuve du concours et reçoit une proposition exceptionnelle ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.