Résumé de l'épisode 313 du mercredi 12 janvier 2022

Sur les conseils du chef Landiras, Mehdi décide de ne plus travailler avec Hortense. Pour Mehdi, cela fait maintenant un moment que leur binôme de cuisine ne fonctionne plus. Elodie et la cheffe Cardon ont mis en scène une supercherie pour déstabiliser Maxime durant la compétition !