Rien ne va plus entre Claire et Louis ! – ITC du 27 avril 2021 en avance

C’est le jour de la première épreuve entre Teyssier et Claire. Cette dernière est déstabilisée par les attaques de Louis, qui lui prédit une défaite en bonne et due forme face à Teyssier. Louane confronte Célia et lui reproche de coucher avec son frère Jérémy ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.