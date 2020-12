Rose sur la sellette ? - ITC du 24 décembre 2020 en avance

A l’institut, un vote des encadrants décidera qui de Clotilde ou Rose reprendra les rennes de l’institut. Et celle qui n’est pas désignée devra quitter l’établissement ! Guillaume reproche à Clotilde d’avoir organisé ce vote la veille de Noël. Et contrairement à elle, il n’est pas certain de sa victoire. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.