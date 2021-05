Salomé est sous le choc - ITC du 13 mai 2021 en avance

Salomé n’en revient pas du comportement de Kelly et Laetitia. Pourquoi envoyer des mots anonymes et collectionner des photos d’elle dans un classeur, au lieu de venir lui parler directement ? Maxime suggère d’aller les confronter directement pour obtenir des réponses. Dans la serre avec Hortense, Mehdi est pris d’une hallucination auditive. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.