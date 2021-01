Salomé refuse de balancer Louis - ITC du 18 janvier 2021 en avance

Maxime ne supporte plus le comportement de Louis et souhaite en avertir la direction. Salomé tente de l’en dissuader : elle ne peut pas lui faire ça et se sentirait responsable s’il était viré. Face à Claire et Clotilde, Rose propose une idée pour développer la communication autour de l’Institut. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.