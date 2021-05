Salomé veut tourner la page - ITC du 14 mai 2021 en avance

Déçue par les mensonges de Laetitia, Salomé ne la croit plus et ne veut plus rien avoir à faire avec elle, quand bien même elle seraient soeurs. Célia hallucine de voir Jérémy en photo avec Ludivine. Kelly veut transmettre un message à Salomé par l'intermédiaire de Maxime. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.