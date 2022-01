Souleymane étonne Antoine de jour en jour ! - ITC du 28 janvier 2022 en avance

Souleymane est plus que jamais motivé depuis qu’il travaille au potager. Antoine est impressionné par tous ses efforts et prend une bonne résolution. Il va encourager son fils et lui faire davantage confiance. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.