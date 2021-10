[SPOILER] - Ambre surprend Simony en train de...

Un nouvel atelier de la Masterclass est lancé et Deva a été contrainte de la réintégrer. Le chef Simony est content que Deva soit revenue et ne se prive pas de lui dire. Mais Ambre le surprend en train de chuchoter à l’oreille de Deva. Il continue d’avoir des gestes déplacés envers elle et la menace en lui demandant de se taire… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.