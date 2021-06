[SPOILER] - Anaïs se venge de Charlène et ça fait mal !

Charlène tente de parler à Anaïs et défend la décision de son père : si un prof couche avec une élève, il est normal qu'il y ait des sanctions. Anaïs craque et lui révèle qu'à Noël, Teyssier a pourtant embrassé Marta !