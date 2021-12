[SPOILER] - Antoine découvre la vérité sur Souleymane !

Antoine apprend que son fils Souleymane lui ment depuis des mois. Il a arrêté d'aller en cours et fait croire le contraire à tout le monde. Antoine est furieux contre lui et n'en peut plus de ses mensonges. Souleymane ne va pas s'en tirer comme ça…