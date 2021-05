[SPOILER] - Antoine vire Kelly et Laetitia de l'Institut

Antoine est furax et ne comprend pas pourquoi Kelly a harcelé Salomé. Il décide de convoquer Kelly et Laetitia dans son bureau avec la ferme intention de les licencier.