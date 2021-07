[SPOILER] - Célia agresse violemment Ludivine !

Célia est furieuse et décide d'aller voir Ludivine. Cette dernière lui a tout volé. Son amour, son ami, son frère. La discussion tourne mal et les deux jeunes femmes en viennent aux mains. Ici Tout Commence, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Revoir tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.