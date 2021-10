[SPOILER] - Célia et Jérémy : un retour possible ?

Célia débarque chez Jérémy avant qu'il ne reparte. La voir avec Solal le fait trop souffrir, il veut la laisser vivre son histoire librement. Mais elle cherche à le convaincre de rester en lui expliquant qu'elle n'en a plus rien à faire de Solal et que tout est terminé entre eux. Jérémy est sur le point de céder…