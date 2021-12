[SPOILER] - Célia et Stella agressées en pleine rue !

Oh oh ! Des regards et des rires qui en disent long... Comme une sorte d'évidence. On ne sait pas si vous êtes comme nous. Mais nous, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose entre Célia et Stella. Ah oui, Stella se fait voler son téléphone en pleine rue... C'est c'est presque anecdotique ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.