[SPOILER] - Célia surprend Jérémy et Ludivine...

Le choc ! Célia surprend Jérémy et Ludivine en train de s'embrasser. Mais le pire est à venir. Jérémy lui annonce l'impensable. Il ne l'aime pas. Il est amoureux de Ludivine et cela dure depuis plus d'un mois.