[SPOILER] - Célia tente de virer Solal et Ambre !

La relation entre Célia et le couple Ambre-Solal n’est plus au beau fixe. Ne pouvant supporter ce malaise jusqu’à la fin du concours, Célia demande à son grand-père de s’arranger pour les faire quitter les lieux…Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.