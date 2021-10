[SPOILER] - Célia veut remplacer Deva à tout prix !

Célia a une chance d’intégrer la Masterclass de Simony !! Deva ne veut bizarrement plus y aller et lui donne sa place. Elle est ravie mais a quand même une chance sur deux d’être acceptée par le chef. Lorsqu’elle annonce la nouvelle à Simony et Olivia, ils n’acceptent pas aussi facilement que prévu. Le chef est désappointé et la refuse du cours. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.