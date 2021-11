[SPOILER] - C'est reparti entre Maxime et Salomé !

Ils n'ont pas pu résister ! Salomé et Maxime ont enfin décidé de se laisser une deuxième chance ! Ça ne va pas être facile mais ils vont tout faire pour que ça marche. Et on croit en eux, ils s'aiment beaucoup trop pour se séparer !