[SPOILER] - C'est terminé pour Louis, Teyssier a le carnet !

Teyssier convoque Clotilde, Claire et Louis pour leur prouver que Louis a bien volé la recette d’Auguste Armand. Il possède une preuve avec le carnet. Mais visiblement, Louis a tout calculé et Clotilde ne reconnaît pas l’écriture de son père dans le carnet... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.