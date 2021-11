[SPOILER] - Charlène balance Laetitia !

Plus de peur que de mal, Charlène est réveillée et le danger est écarté. Mais Teyssier ne veut pas en rester là. Il veut absolument savoir qui a injecté le Botox à sa fille. Et on connait assez bien Teyssier pour savoir qu'il arrive toujours à ses fins.