[SPOILER] - Charlène complétement défigurée !

Pour lutter contre ses complexes, Charlène va trop loin et se met en danger. Marta la retrouve complétement défigurée dans les vestiaires. Mais Charlène s'enfonce dans son mensonge et persiste à dire qu'elle n'a rien fait…