[SPOILER] - Découvrez la famille de Lionel !

Lionel retrouve son père et ses sœurs, fraîchement installés dans un village de la région. Malgré ses révisions, Lionel accepte de passer la journée avec eux. Sa famille est plus qu'heureuse de retrouver leur petit génie de la cuisine ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.