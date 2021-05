[SPOILER] - Découvrez la nouvelle coloc de Louis !

Louis hallucine en découvrant que la cheffe Listrac va cohabiter avec lui et sa mère. Une nouvelle d’autant plus difficile à encaisser, après "l'humiliation" qu’elle lui a fait subir en cours. Claire n’a que faire des réticences de son fils, sa décision est prise ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.