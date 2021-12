[SPOILER ] - Découvrez le nouveau crush de Célia !

TA DAM ! Célia voulait changer sa photo de profil et devinez qui a fait de sublimes photos d'elle.... Solal et Ambre commencent eux aussi à avoir quelques intuitions sur la prochaine Love affair de l'Institut... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.