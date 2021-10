[SPOILER] - Découvrez le nouveau plan diabolique de Teyssier !

Teyssier explique son nouveau plan à Mehdi pour que Landiras ouvre les yeux sur son ex-petit amie. Elle est sommelière et Teyssier la contacte pour qu’elle vienne faire une formation à l’Institut. Ce sera l’occasion pour le chef Landiras d’avoir une discussion avec elle et surtout lui permettre d’ouvrir les yeux sur elle. Mais Mehdi n’est pas vraiment d’accord avec ce plan diabolique… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.