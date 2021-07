[SPOILER] - Découvrez le nouveau resto éphémère d'AA

Le rêve de Théo se concrétise : les travaux du restaurant pop-up sont terminés, grâce à l'appui et l'efficacité de Joachim. Et si le jeune chef le souhaite, il pourrait même ouvrir dès le lendemain ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.