[SPOILER] - Découvrez le plan de Maxime !

Alors que Maxime était au bout de sa vie à cause des annonces de Teyssier, il est maintenant remotivé à bloc ! Il a réfléchi à un plan : tout faire pour monter sa brigade de rêve pour le repas de Noël avec Mehdi, Célia, Eliott et Hortense ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.