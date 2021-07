[SPOILER] - Découvrez le responsable de l’accident de Kelly et Maxime !

Hortense et Mehdi ont retrouvé une vipère dans la camionnette de Pierre et finissent par se demander si ce dernier n’est pas le responsable de l’accident de voiture. Alors que Maxime exprime son désaccord, ils sont interrompus par François… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.