[SPOILER] - Découvrez les nouveaux élèves de l’Institut !

Teyssier a réuni tout le monde à l’amphithéâtre pour annoncer les résultats du concours d’entrée. Les candidats trépignent d’impatience et pour cause, seulement 20 d’entre eux auront le privilège d’étudier à l’Institut ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.