[SPOILER] - Deva cache la vérité à Enzo !

Deva ne sait plus comment faire ! Enzo n’arrête pas de la draguer mais elle n’est pas du tout intéressée. Elle ne sait pas comment lui faire comprendre et a peur de lui faire de la peine. Tom essaie de la conseiller… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.