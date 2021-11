[SPOILER] - Deva prête à parler !

Trop c'est trop pour Deva ! Elle ne peut plus tenir sa langue et est prête à dénoncer Simony. Elle est au courant qu'il tourne autour de Célia depuis quelques jours et elle veut éviter le pire. Elle ne peut plus se taire, elle doit parler à Myriel !