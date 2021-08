[SPOILER] - Eliott ne pourra plus cuisiner !

Greg et Lionel rendent visite à Eliott à l’hôpital. Si ce dernier souffre moins, il a en revanche de très mauvaises nouvelles : il a perdu son goût et son odorat, un handicap de taille lorsque l’on étudie à l’Institut… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.