[SPOILER] - Eliott prêt à faire l’amour pour sauver son couple !

Les relations entre Eliott et Greg sont tendues. Eliott a de plus en plus de mal a supporter que son amoureux puisse faire l'amour avec d'autres hommes. Il décide de faire la paix et d'accepter de faire l'amour avec Greg pour sauver son couple. Ici tout commence, tous les jours à 18h30.retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1