[SPOILER] - Eliott quitte l'Institut !

Eliott décide de quitter brutalement l’Institut pour prendre l’air et faire le point. Mais il laisse derrière lui toute une brigade en difficulté. Greg n’arrive pas à comprendre sa décision et se braque. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.