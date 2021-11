[SPOILER] - Elle fait son grand retour à l'Institut !

Gabrielle Massa, ancienne élève et accessoirement l’ex de Zacharie, arrive à l’Institut. Teyssier l’accueille pour lui proposer de diriger un stage d’œnologie. Elle ne perd pas une minute et accepte directement, mais elle ne sait pas encore que Zacharie travaille à l’Institut lui aussi… Le plan de Teyssier va-t-il fonctionner ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.