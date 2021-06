[SPOILER] - Elodie a surpris Claire et Olivia en train de...

Louis aide Elodie dans ses révisions et remarque qu’elle est un peu distraite. Elodie finit par cracher le morceau : elle a surpris Olivia et Claire très complices à l’économat. Ses soupçons relevés lors du dîner finissent par se confirmer… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.