[SPOILER] - Élodie maltraitée pendant le concours ?

Maxime est témoin d'une scène choquante entre Elodie et la cheffe Annabelle Cardon. La cheffe met la pression à son élève pour le concours et n'hésite pas à utiliser la violence verbale et physique pour ça...