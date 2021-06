[SPOILER] - Enzo/Lisandro : la confrontation

Ca devait arriver ! A force de jouer avec le feu, on peut se faire "cramer". Enzo entre dans la chambre d'Anaïs et tombe sur ... Lisandro. Et Anaïs prouve qu'elle peut être une excellent comédienne.